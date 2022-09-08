Заморозки до -3 градусов прогнозируют синоптики в Красноярске 9-10 сентября

На территории Красноярска ночью 9 и 10 сентября прогнозируются заморозки. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в это время суток опустится до -3°С. Такая же ситуация ожидается в центральных и южных районах региона.

В связи с прогнозируемыми заморозками спасатели призывают красноярцев при использовании печей и электрообогревателей не забывать о правилах пожарной безопасности.

Кроме того, синоптики ожидают, что в центральных и южных районах временами будет бушевать сильный ветер 15-18 м/с.

Фото: © Никита Алексеев