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В Красноярске в мкр. «Медицинский городок» началось строительство детсада

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Красноярск
14:12 8 Сентября 2022
общество, красноярск, строительство, детсад
Фотография © admkrsk.ru
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На стройплощадке детского сада в мкр. «Медицинский городок» на данный момент подрядчик выкопал котлован и начал забивать сваи. Всего необходимо вбить 476 свай, пишут на сайте администрации города Красноярск. До конца года планируется начать возводить стены. Завершат строительство к августу 2023 года.

Отметим, что детский сад рассчитан на 300 воспитанников. Он строится по типовому проекту. В здании будут помещения для 12 групп: 4 группы для детей от 1,5 до 3 лет и 8 – для детей от 3 до 7 лет. На втором этаже будет музыкальный и спортивный залы. В цокольном этаже — прачечная и другие технические помещения.

Аналогичные детсады расположены на ул. 78 Добровольческой Бригады, 27 и на ул. Норильская, 60. Такой же садик строится и в Академгородке.

​На территории дошкольного учреждения будут располагаться детские площадки с теневыми навесами, МАФы. Кроме этого, благоустроят территорию и смонтируют освещение.

Также будут построены подъездные пути. К проектированию дороги (более 900 метров) уже приступили. Проект должен быть готов к февралю.

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