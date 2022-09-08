29-летний красноярец похитил из «Леруа Мерлен» стройматериалов почти на 900 тысяч рублей

В Красноярске в одном из магазинов «Леруа Мерлен» экс-сотрудник похитил стройматериалов более чем на 880 тыс рублей. Тем самым 29-летний красноярец нанес магазину крупный материальный ущерб.

По официальным данным, мужчина работал в качестве специалиста по приемке товаров и на протяжении трех месяцев вывозил из магазина профнастил, а также плиты из древесной стружки. После этого красноярец продавал их людям, которых находил в соцсетях.

В результате в отношении работника завели уголовное дело. Судом мужчина был признан виновным в совершении кражи в особо крупном размере.

Впоследствии судебные приставы взыскали с жителя Красноярска свыше 880 тысяч рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости