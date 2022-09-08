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20 сентября в Красноярске пройдёт выставка-конференция «Франчайзинг в регионы»

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Красноярск
12:21 8 Сентября 2022
общество, красноярск, выставка, конференция
Фотография © Никита Алексеев
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20 сентября на выставке-конференции «Франчайзинг в регионы» в Красноярске можно будет получить ответ на многие вопросы, в частности, что нужно сделать и с чего начать, если вы хотите превратить свой любимый бизнес во франшизу?

Основная цель проекта — продвижение российских брендов и развитие предпринимательства на региональном уровне.

Среди постоянных участников выставки более 20 компаний, предлагающих франшизы в сфере продаж товаров народного потребления, одежды и обувь, продуктов питания и слабоалкогольных напитков. Предприятия, специализирующиеся на производстве товаров для ЗОЖ. Организации, ведущие деятельность в области логистических, транспортных, архитектурно-строительных и информационных услуг.

Во время выставки состоятся мастер-классы, доклады экспертов и консультации юристов.

Всем гостям будет предоставлена программа ознакомления с выставочными залами и активного общения с рядом популярных отечественных экспертов и кризисных аналитиков в области финансирования малых и средних проектов, серии лекций по проблемам заимствований. Можно будет принять участие в различных обсуждениях и показных учебных тренингах. На форуме работают презентационные залы для подробной рекламы различных франшиз.

Выставка-конференция «Франчайзинг в регионы» будет проходить по адресу: отель Hilton Gardenn Inn, ул. Молокова, д. 37.

Вход бесплатный.

Регистрация на сайте.

При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ).

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