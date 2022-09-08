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Жителю Норильска «Почта России» заплатит за утерянную электрогитару почти 12 000 рублей

Главная Общество
Красноярск
13:10 8 Сентября 2022
общество, норильск, в красноярском крае, штраф
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По решению суда АО «Почта России» вернёт потребителю убытки.

Житель Норильска приобрёл на сайте электрогитару, которая ему была направлена по системе ускоренной почты EMS АО «Почта России». За пересылку он оплатил 1 602 рубля.

Вскоре при отслеживании посылки по трек-номеру было указано «получено». По факту же товар не был получен.

При дальнейшем отслеживании указывалось, что посылка в сортировочном центре.

Норильчанин написал претензию в АО «Почта России» об утере посылки и взыскании ущерба, но требования были оставлены без удовлетворения.

Специалисты Управления Роспотребнадзора дали заключение в защиту прав потребителя, рассказали в пресс-службе ведомства.

По решению суда акционерное общество вернёт потребителю убытки в размере двукратной тарифной платы — 3 204 руб. 20 коп., моральный вред — 3 000 руб., штраф — 3 903 руб. 15 коп., неустойку — 1 602 руб. 10 коп.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Общество / НОВОСТИ
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