Жителю Норильска «Почта России» заплатит за утерянную электрогитару почти 12 000 рублей

По решению суда АО «Почта России» вернёт потребителю убытки.

Житель Норильска приобрёл на сайте электрогитару, которая ему была направлена по системе ускоренной почты EMS АО «Почта России». За пересылку он оплатил 1 602 рубля.

Вскоре при отслеживании посылки по трек-номеру было указано «получено». По факту же товар не был получен.

При дальнейшем отслеживании указывалось, что посылка в сортировочном центре.

Норильчанин написал претензию в АО «Почта России» об утере посылки и взыскании ущерба, но требования были оставлены без удовлетворения.

Специалисты Управления Роспотребнадзора дали заключение в защиту прав потребителя, рассказали в пресс-службе ведомства.

По решению суда акционерное общество вернёт потребителю убытки в размере двукратной тарифной платы — 3 204 руб. 20 коп., моральный вред — 3 000 руб., штраф — 3 903 руб. 15 коп., неустойку — 1 602 руб. 10 коп.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков