Постарались сделать по максимуму: в Красноярске благоустроили сквер перед зданием ж/д станции «Злобино»

В Кировском районе перед зданием железнодорожной станции «Злобино» благоустроили сквер.

На центральной аллее для жителей организовали праздник с выступлениями творческих коллективов.

Сквер с завершением реконструкции приобрёл совсем другой вид. Стал современным и красивым.

Теперь в обновлённом общественном пространстве обустроена центральная аллея из брусчатки, отремонтированы тротуары вдоль многоквартирных домов и сделаны дорожки из асфальтобетона. Кроме того, с помощью дренажной отсыпки из щебня обеспечен водоотвод.

Также проведена санитарная обрезка зелёных насаждений и высадка новых деревьев. В центральной зоне и на привокзальной площади высадили кустарники и растения, восстановили газон.

В сквере смонтировали новое освещение: вдоль пешеходных дорожек установили парковые светильники, а над центральной зоной появились светильники на тросовом креплении. Установили и книжный шкаф для буккроссинга. В местах ожидания на площади перед вокзалом и в центральной части сквера поставили урны и скамейки.

— Территория перед зданием железнодорожной станции «Злобино» является важным транзитным участком. Она давно требовала благоустройства. Здесь проведён комплекс работ. Нельзя не отметить вклад общественности: выбрали этот сквер в качестве объекта благоустройства жители в 2021 году. За эту территорию тогда проголосовали более 5 000 человек. Мы уже получаем положительные отзывы от жителей, — рассказал руководитель администрации Кировского района Александр Митрошкин. — Сейчас приводится в порядок прилегающая территория и фасады домов.

Благоустройство — это целый комплекс мероприятий по содержанию территории, проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортных условий проживания жителей, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния улиц, дорог, парков, скверов, домов и др. И зависит это от множества факторов. Понятно, что на это требуются немалые денежные средства. В частности, данный проект реализован благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».