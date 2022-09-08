В Красноярске со стрельбой задержали подозреваемых

7 сентября в дневное время в мкр. Покровка на перекрёстке улиц Линейная и Мартынова задержали двух пешеходов. При задержании сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух, видео опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте» «ЧП-Красноярск».

На кадрах видеозаписи видно, как на пешеходов набрасывается группа людей, выбежавших из автомобиля минивэн. Пешеходов валят на землю, а затем садят в маштну и уезжают.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщают, что оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска.

Фото: © vk.com/kraschp