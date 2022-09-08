В Красноярском крае завершили ремонт дороги между Новосельском и Маганском

В Красноярском крае на территории Березовского района были завершены мероприятия по ремонту дороги, пролегающей между Новосельском и Маганском.

В правительстве края отметили, что в общей сложности рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано свыше восьми километров гравийного покрытия автодороги Саяны (396 км). На проведение этих мероприятий было направлено более 67 млн рублей.

По словам руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрея Журавлева, подрядчик с 26-го по 34-й километр провел работы по уплотнению основания дороги, отсыпал покрытие, отремонтировал примыкания, расчистил откосы от кустарников и мелколесья, а также укрепил обочины. Также специалистами был проведен ремонт водопропускных труб, размещеные новые сигнальные столбики и дорожные знаки. Согласно качеству выполненного ремонта, который проверили представители общественного контроля, дорожные работы получили высокую оценку.

К концу текущего года в рамках реализации нацпроекта в 35 муниципальных образованиях Красноярского края будет проведен ремонт 69 дорожных объектов регионального и межмуниципального значения. Их общая протяженностью составит свыше 300 км. Объем финансирования ремонта региональной сети автомобильных дорог - более 3,5 млрд рублей.

Фото: © пресс-служба КрУДора