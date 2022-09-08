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В Уяре возводят кампус для техникума

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Красноярск
10:33 8 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, обучение, строительство
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В Уяре возводят кампус для техникума

За счёт средств краевого бюджета в создание и развитие Центра цифрового земледелия и современных агропромышленных технологий в Уяре за 3 года было вложено более 600 млн руб. (из них почти 400 млн руб. в этом году). На эти деньги были построены новые лабораторно-практические корпуса и два зерновых ангара, приобретены сельхозтехника и оборудование, отремонтированы учебные корпуса. Сейчас строится кампус на 300 мест. Общежитие, рассчитанное на 120 человек, уже переполнено. В уярский техникум поступают ребята со всего края и других регионов, включая Краснодарский край и Санкт-Петербург. Планы на будущее — строительство многофункционального центра, столовой и автодрома.

Уярский сельскохозяйственный техникум — высокотехнологичный центр профессиональной подготовки для с/х отрасли. Здесь обучаются около 800 студентов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники, переработка мяса и мясных продуктов, агрономия, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ветеринария, зоотехника.

С 2020 года на базе техникума создаётся Центр цифрового земледелия и современных агропромышленных технологий, ключевая задача которого — подготовка специалистов, способных внедрять передовые с/х технологии на предприятиях АПК.

В Уяре возводят кампус для техникума

Ранее благодаря нацпроекту «Образование» в техникуме появились пять современных мастерских («Ветеринария», «Геномная инженерия», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии»), что позволило создать спец центр компетенций по стандартам WorldSkills.

С сентября техникум участвует в реализации нового федерального проекта «Профессионалитет», который нацелен на максимальное сближение системы подготовки кадров с запросами рынка, пишут на сайте правительства Красноярского края. На средства федерального гранта (100 млн руб.) будет создан учебно-лабораторный корпус с мастерскими по направлениям: автоматизированный животноводческий комплекс, цифровые технологии в агробизнесе, переработка мяса, современные методы агрономических исследований. Партнёры федерального проекта — крупные краевые агрохолдинги.

В Уяре возводят кампус для техникума

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин ознакомился с ходом строительства кампуса. Кроме этого, он оценил возможности действующих мастерских и провёл совещание по вопросам создания Центра цифрового земледелия и современных агропромышленных технологий.

В Уяре возводят кампус для техникума

Он высоко оценил модернизацию техникума. По его словам, учебное заведение задаёт планку развития для всех учреждений профессионального образования Красноярского края. Премьер-министр считает, что материально-техническое оснащение, образовательный процесс и производственная программа в техникуме — на должном уровне, но отдельное внимание стоит уделить благоустройству территории и развитию спортивной базы:

— Обновлённый техникум с современными технологиями обучения уже привлекает молодёжь. В ближайшей перспективе число студентов здесь превысит 1 000. Да, мы строим современный кампус и это редкий случай для учреждения среднего профобразования, но важно также организовать здесь комфортную среду, благоустроить территорию. Возможно стоит предусмотреть достойный спорткомплекс. При обсуждении нового трёхлетнего бюджета будем докладывать губернатору о необходимости продолжить развитие инфраструктуры техникума. Необходимо также активнее привлекать к развитию техникума и агропромышленные предприятия, для которых мы готовим высококвалифицированные кадры.

Фото: © Александр Дьяков / krskstate.ru, © Виктор Заковряшин / газета «Вперёд»

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