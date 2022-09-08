57-летний житель Красноярского края незаконно хранил арсенал оружия на чердаке дома и в гараже

В Красноярском крае у 57-летнего жителя Шарыповского района был найден арсенал огнестрельного оружия, которое хранилось у него без соответствующего разрешения. Оружие правоохранители нашли на чердаке дома и в гараже.

Блюстителями закона изъяли - макет автомата Калашникова, два нарезных карабина модели ТОЗ-16, карабин Мосина с самодельно изготовленным нарезным стволом и два затвора к нему, трехствольное нарезное ружье с комбинированным стволом, три гладкоствольных ружья, а и 204 холостых патрона.

По словам мужчины, оружие им было найдено в поле еще летом 11 лет назад. Тогда он решил забрать его себе. По факту случившегося завели уголовное дело.

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю