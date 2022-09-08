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В Красноярске четверым посредникам телефонных мошенников грозит до 10 лет тюрьмы

Главная Общество
Красноярск
11:10 8 Сентября 2022
красноярск, происшествия, общество, мошенничество
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Следователи направили в суд уголовные дела в отношении обвиняемых в причастности к серии телефонных мошенничеств на сумму более 7 млн рублей, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В сентябре 2021 года в Красноярске было зарегистрировано более 30 фактов мошенничеств под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП». Пострадали люди в возрасте от 61 до 90 лет. Суммы, переданные злоумышленникам, варьируются от 50 тыс. руб. до 4 млн руб. Всего жители краевой столицы перевели мошенникам более 7 млн руб.

Преступники звонили под видом родственника, либо сотрудника правоохранительных органов. Они сообщали, что близкий человек стал виновником ДТП, в котором сильно пострадал другой человек. Далее просили передать деньги якобы для возмещения ущерба потерпевшим, лечение пострадавшего родственника или для решения вопроса с возбуждением уголовного дела. Злоумышленники убеждали пожилых людей спрятать деньги в пакет и передать их таксисту, который будет ждать в машине у дома.

Сотрудники МВД установили личности и задержали четверых мужчин (от 24 до 40 лет), подозреваемых в причастности. Они в разной степени выполняли функции «курьеров». Двое получали посылки с деньгами от водителей такси и передавали их тем, кто аккумулировал крупными суммами и переводил на онлайн-кошельки.

У одного из задержанных были обнаружены 3 000 евро, похищенные обманом у 81-летенй жительницы Свердловского района.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Уголовные дела направлены в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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