В Красноярске сильный ветер повалил деревья

Кадрами после ураганного ветра поделились подписчики группы социальной сети «ВКонтакте» «ЧП Красноярск». Деревья повалило на улицах Королёва, Семафорная, Свердловская, Щорса, Энергетиков, Вавилова, Матросова, пр. им. газеты «Красноярский рабочий» и т.д.
«Ветер по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» пролетел как ураган, все тополя переломал...» — делятся подписчики.
«На ул. Щорса дерево упало на балкон»
«Пр. им. газеты «Красноярский рабочий» на Красцветмете дерево упало две полосы перекрыто в сторону КрасТЭЦ»
При этом в некоторых районах Красноярска ветра не было:
«В мкр. «Зелёная роща» тишина, ветра нет, тепло» — пишут жители Красноярска в группе.
«В мкр. «Северный» тихо».
Напомним, 8 сентября в центральных районах Красноярского края ожидается западный ветер до 25 м/с.
Фото: © vk.com/kraschp