В красноярских школах начали проводить уроки патриотического воспитания

В школах Красноярска прошли первые уроки патриотического воспитания, сообщают в администрации города. Теперь каждая учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России, а затем школьники и педагоги беседуют о значимых исторических датах, героях России, выборе профессионального пути и т.д.

«Разговоры о важном» – новый вид внеурочной воспитательной деятельности. Каждый учащийся может задать вопрос, обсудить проблему с учителем, одноклассниками и приглашёнными гостями. Для занятий разработаны методические рекомендации Министерства просвещения, но педагоги могут дополнять материалы.

Ребятам из начальной школы рассказали, почему учебный год начинается именно 1 сентября. В некоторых школах «Разговоры о важном» решили начать с перспектив. Ребята представили, как может выглядеть школа будущего, строили мини-здания из конструктора.

Для ребят из старшей школы рассказывали о проекте «Россия – страна возможностей» — ученики могут воплотить в жизнь собственные проекты и общественные инициативы. К примеру, лицей № 10 посетил начальник службы управления персоналом ОАО «РЖД» Эдуард Ямщиков.

За учебный год пройдёт 34 занятия из цикла «Разговоры о важном». Итак, 12 сентября в школах проведут беседу о любви к Родине. 19 сентября запланирована тема «165-летие со дня рождения Константина Циолковского», а 26 сентября ребятам расскажут о Дне пожилых людей.