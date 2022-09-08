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В Красноярске 13-летний школьник перебегал дорогу на «красный» и угодил под мотоцикл

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Красноярск
09:40 8 Сентября 2022
в красноярске, гибдд, авария, дтп, полиция, пострадавшие
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В Красноярске в среду, 7 сентября, вечером в центре города несовершеннолетний попал под колеса мотоцикла. В ГИБДД сообщили, что 28-летний мужчина ехал на мотоцикле Yamaha и двигался по улице Карла Маркса в сторону Перенсона.

В это же время 13-летний подросток перебегал проезжую часть на «красный». В результате мотоциклист сбил несовершеннолетнего, который впоследствии получил травмы и был доставлен в больницу.

В связи с данным происшествием проводится проверка в рамках УПК РФ.

Фото: © ГИБДД по Красноярскому краю

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