Суд вновь арестовал имущество Быкова на 9 млн рублей

Емельяновский районный суд наложил арест на имущество А.П. Быкова на сумму более 9 млн рублей, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, установлено, что в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошёл конфликт из-за несправедливым, по мнению члена группировки, распределением доходов от общей деятельности.

После произошёл взрыв перед машиной, в которой находился Быков, он расценил это как покушение со стороны конфликтовавшего с ним и его друга и решил их убить. Организацию и совершение убийства Быков поручил своему знакомому. Какой-то период они следили за жертвами. 24 июля 1994 года, когда потерпевшие ехали на авто по Свердловскому району, расстреляли их.

Цель ареста имущества — обеспечить взыскание морального вреда по искам потерпевших и родственников убитого. А также возможную уплату штрафа.

Отметим, что 30 августа краевым судом было отменено решение Свердловского районного суда об аресте указанного имущества из-за нарушения территориальной подсудности.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин