8 сентября
Красноярск
погода +17 °C
61.18
 
€ 60.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Суд вновь арестовал имущество Быкова на 9 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
08:55 8 Сентября 2022
общество, красноярск, суд, арест
версия для печати Ico_print

Емельяновский районный суд наложил арест на имущество А.П. Быкова на сумму более 9 млн рублей, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, установлено, что в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошёл конфликт из-за несправедливым, по мнению члена группировки, распределением доходов от общей деятельности.

После произошёл взрыв перед машиной, в которой находился Быков, он расценил это как покушение со стороны конфликтовавшего с ним и его друга и решил их убить. Организацию и совершение убийства Быков поручил своему знакомому. Какой-то период они следили за жертвами. 24 июля 1994 года, когда потерпевшие ехали на авто по Свердловскому району, расстреляли их.

Цель ареста имущества — обеспечить взыскание морального вреда по искам потерпевших и родственников убитого. А также возможную уплату штрафа.

Отметим, что 30 августа краевым судом было отменено решение Свердловского районного суда об аресте указанного имущества из-за нарушения территориальной подсудности.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Птенца длиннохвостой неясыти заметили на «Красноярских Столбах»

Птенца длиннохвостой неясыти заметили на «Красноярских Столбах»

8 Сентября 2022 г.
Скоро он выйдет в большой мир
Новости Красноярска: Стрелявшего в центре Красноярска из травматического пистолета объявили в розыск

Стрелявшего в центре Красноярска из травматического пистолета объявили в розыск

8 Сентября 2022 г.
В Центральном районе Красноярска на прошедших выходных произошел инцидент
Новости Красноярска: Белый медведь из Красноярского края отошел от наркоза в Московском зоопарке

Белый медведь из Красноярского края отошел от наркоза в Московском зоопарке

8 Сентября 2022 г.
Ночь пострадавший мишка провёл хорошо и с аппетитом поел
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Металлургов появилась стая котиков

В Красноярске на улице Металлургов появилась стая котиков

8 Сентября 2022 г.
Рядом с молодежным центром «Вектор» на Металлургов, 22а появился стрит-арт «9 жизней»
Новости Красноярска: Красноярка Ирина Свечникова выиграла чемпионат России по полиатлону

Красноярка Ирина Свечникова выиграла чемпионат России по полиатлону

7 Сентября 2022 г.
Красноярка стала лучшей в «пятиборье с бегом»
Новости Красноярска: В Норильске работникам строительной организации задолжали более 11 млн рублей

В Норильске работникам строительной организации задолжали более 11 млн рублей

7 Сентября 2022 г.
В отношении руководителя возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: 25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

7 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru