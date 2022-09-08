Стрелявшего в центре Красноярска из травматического пистолета объявили в розыск

В Центральном районе Красноярска на прошедших выходных произошел инцидент, в котором при стрельбе пострадали два человека. Они были госпитализированы.

В Следкоме по Красноярскому краю и Республике Хакасия выяснили, что стрелявшего мужчину ночью у ресторана "New-York" зовут Яковлев Андрей Васильевич. Подозреваемому 38 лет, ранее он был судим за убийство.

Правоохранительные органы обратились к горожанам.

- Если вы знаете, где сейчас находится данный мужчина, позвоните по телефону 102, - пишут в пресс-релизе СК РФ.

Напомним, что в прошедшие выходные в центре Красноярска на Театральной площади мужчине дважды выстрелили в лицо. Преступник использовал пистолет ОСА. Сейчас его ищет полиция.