Белый медведь из Красноярского края отошел от наркоза в Московском зоопарке

Зоологи оценивают состояние подстреленного на Диксоне белого медведя, как крайне тяжелое.

Но есть и положительные стороны. По словам зоологов, ночь пострадавший мишка провёл хорошо. Перед сном с аппетитом съел говяжий бульон, а утром позавтракал.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова пишет, что они с коллегами заметили, как медведь облизывает задние лапы. Специалисты посмели предположить, что у животного сохранилась чувствительность конечностей. При более подробном обследовании зоологи смогут подтвердить свою теорию.

Также Акулова сообщает о постеленной специальной древесной шерстив вольере косолапого, которая значительно мягче сена и не оставляет заноз.

Напомним, что обездвиженного хищника обнаружили недалеко от домов в поселке Диксон на севере Красноярского края. Его усыпили и на самолёте доставили в Москву.

Фото: скриншот с видеозаписи Светланы Акуловой