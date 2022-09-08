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В Красноярске на улице Металлургов появилась стая котиков

Главная Общество
Красноярск
07:58 8 Сентября 2022
культура, общество, красноярск, улицы, картины
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Рядом с молодежным центром «Вектор» на Металлургов, 22а появился стрит-арт «9 жизней». На рисунке изображены кошки, которые символизируют молодежные центры города. Например, кот с гитарой демонстрирует творческую молодёжь и центр «Новые имена», а кошка, сидящая за компьютерной клавиатурой, ассоциируется с молодежным ИТ-центром. 

В Красноярске на улице Металлургов появилась стая котиков


 
Идея граффити принадлежит художнице Жанне Фирчук. Рисунок основан на комиксе Жанны под названием «9 жизней». Кстати, деньги на реализацию молодежь получила на конкурсе соцпроектов «Территория Красноярский край», а создать уличную картину помогли ребята из Трудовых отрядов главы города. 

В Красноярске на улице Металлургов появилась стая котиков

Фото: @it_center

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