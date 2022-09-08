В Красноярске на улице Металлургов появилась стая котиков

Рядом с молодежным центром «Вектор» на Металлургов, 22а появился стрит-арт «9 жизней». На рисунке изображены кошки, которые символизируют молодежные центры города. Например, кот с гитарой демонстрирует творческую молодёжь и центр «Новые имена», а кошка, сидящая за компьютерной клавиатурой, ассоциируется с молодежным ИТ-центром.





Идея граффити принадлежит художнице Жанне Фирчук. Рисунок основан на комиксе Жанны под названием «9 жизней». Кстати, деньги на реализацию молодежь получила на конкурсе соцпроектов «Территория Красноярский край», а создать уличную картину помогли ребята из Трудовых отрядов главы города.

Фото: @it_center