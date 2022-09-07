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В Красноярске на городской ярмарке можно будет приобрести ветчину из пудовой бочки

Главная Общество
Красноярск
16:40 7 Сентября 2022
общество, красноярск, ярмарка, продукты
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10 сентября с 10:00 до 17:00 на Театральной площади состоится продовольственный фестиваль «Городская ярмарка».

Будет представлена свежая продукция местных товаропроизводителей и фермерских хозяйств из Ачинска, Сосновоборска, Дивногорска, Минусинска, Емельяновского, Берёзовского, Сухобузимского и Манского районов. А также из Алтайского края и Республики Хакасия.

Посетители смогут приобрести у участников ярмарки хлебобулочную и молочную продукцию, мясные деликатесы, колбасы, мёд, дикоросы, северную и морскую рыбу, изделия из дерева и бересты. По мнению специалистов, сибирские сыры по вкусовым качествам сибирские сыры не уступают зарубежным. Кстати, на ярмарке вы сможете купить такой сыр. Участник ярмарки приготовил сюрприз — ветчину в пудовой бочке.

Кроме этого, будут предложены травяные сборы, кедровый орех, варенье из молодых шишек, продукция садоводов.

Посетителей согреют горячими напитками и угостят свежей выпечкой. Будут работать и тематические фотозоны.

Впервые в ярмарке примет участие бизнес-клуб молодых предпринимателей Красноярска «Улей». Он создан на базе муниципального центра содействия малому и среднему предпринимательству. Ремесленники представят керамические изделия, аксессуары и украшения, сувенирную полиграфию с уникальным дизайном и кондитерские изделия из шоколада с эксклюзивными добавками.

Посетителей ждёт развлекательная программа с конкурсами и призами.

Планируется, что такие продовольственные фестивали будут регулярными.

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