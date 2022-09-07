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Топ-менеджер Красноярсэнергосбыта Юлия Смирнова ответит на вопросы жителей края

Главная Общество
Красноярск
16:23 7 Сентября 2022
электроэнергия, вопросы, специалисты, соцсети
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Как количество зарегистрированных жильцов влияет на размер платы за электроэнергию? Что такое социальная норма? Как подключить гараж к электричеству? Эти и многие другие вопросы вы можете задать заместителю исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлии Смирновой.

13 сентября в 17:00 топ-менеджер энергосбытовой компании проведет прямую линию в нашем официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Вопросы принимаются:

Во время прямой линии вопросы можно будет задавать в чате трансляции.  

Фото: Красноярсэнергосбыт
По материалам Красноярсэнергосбыта

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