Топ-менеджер Красноярсэнергосбыта Юлия Смирнова ответит на вопросы жителей края

Как количество зарегистрированных жильцов влияет на размер платы за электроэнергию? Что такое социальная норма? Как подключить гараж к электричеству? Эти и многие другие вопросы вы можете задать заместителю исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлии Смирновой.

13 сентября в 17:00 топ-менеджер энергосбытовой компании проведет прямую линию в нашем официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Вопросы принимаются:

в комментариях под постом с анонсом во «ВКонтакте»;

по телефону 8 (391) 263-99-18;

в гугл-форму https://vk.cc/cgkrha

на электронную почту smi@kes.esc-rushydro.ru.

Во время прямой линии вопросы можно будет задавать в чате трансляции.

Фото: Красноярсэнергосбыт

По материалам Красноярсэнергосбыта