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У жителей Красноярского края появится новый способ уберечь свои деньги от аферистов

Главная Общество
Красноярск
15:20 7 Сентября 2022
в красноярском крае, жители, финансы, банк, мошенники, деньги
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Жители Красноярского края вскоре получат возможность защитить свои деньги. Благодаря новому механизму банковские клиенты будут сами вводить ограничения на проведение части онлайн-операций. О сути нововведений подробно рассказал управляющим Отделением Красноярск Банка России Сергеем Журавлевым.

По его словам, с 1 октября любой человек сможет обратиться в банк, в котором он обслуживается, и попросить о вводе ограничений по своим банковским операциям в онлайне.

Что касается распространения самоограничения, то его можно ввести на оформление онлайн-кредита, ограничить операции по переводу денег до размера минимальной приемлемой для человека суммы, установить лимит трат в сутки, в месяц или вообще ввести запрет на онлайн-операции.

Данные действия позволят перекрыть аферистам доступ к денежным средствам людей. Ввод ограничений не даст мошенникам похитить большую часть суммы, в зоре риска останется только тот лимит, который был определен самим человеком.

При этом запрет на отдельные операции исключит возможность оказаться жертвой части видов мошенничества. Каждый человек может принять решение, какие операции в онлайне ему необходимы и какое количество средств можно потратить таким способом. Если человек потеряет банковскую карту, то с нее не будут сняты средства сверхустановленного лимита. Ввод самоограничений поможет даже в тех ситуациях, когда с помощью психологического воздействия человека убеждают сделать перевод денег на спецсчет или оформить кредит.  

В случае потери банковской карты с нее не снимут деньги сверх установленного лимита.  Введенные самоограничения помогут и в тех случаях, когда при помощи психологических приемов человека убеждают сделать перевод денег на «специальный счет» или взять кредит.

Каждый клиент банка сможет выбрать свой вариант использования данного механизма. Пенсионеры, к примеру, более доверчивые и незащищенные перед атаками аферистов, и они имею возможность установить ограничения и сохранить свои средства в безопасности.

Вероятно, для их оформления им нужна будет помощь более молодых родственников. Осмотрительным будет введение родителями определенных ограничений для онлайн-операций детям. 

Отметим, что в прошлом часть банков предлагали клиентам услуги по ограничению различных операций. С 1 октября все банки обязуются предоставлять данную услугу.

Некоторые банки будут предоставлять эту услугу в своих мобильных приложениях. Таким образом, клиенты смогут настроить там ограничения. Другие банки предложат прийти в офис для того, чтобы оформить ограничения. После 1 октября граждане могут обратиться в свой банк и уточнить детали.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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