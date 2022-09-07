25-летний железногорец вытащил пинцетом из сейфа родителей 56 тыс. рублей

В Железногорске молодой человек с помощью пинцета вытащил из родительского сейфа деньги.

В конце июня в дежурную часть обратился 52-летний мужчина. Он рассказал, что из сейфа в его квартире похитили 56 тыс. руб.

Эксперты-криминалисты на месте происшествия изъяли отпечатки ладоней и пальцев рук. К хищению оказался причастен его ранее судимый сын. Он проживал с родителями, а после кражи исчез и перестал выходить на связь.

Подозреваемого нашли. Он рассказал, что на кражу его толкнуло отсутствие постоянного источника дохода. Оставшись в квартире один, злоумышленник топором повредил нижнюю часть сейфа и с помощью пинцета вытащил из него 56 тыс. руб.

Свою вину он признал, раскаялся в содеянном и дал письменное обязательство вернуть родителям похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой — до 5 лет лишения свободы.

Фото: © 24.мвд.рф