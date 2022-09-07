Красноярка Ирина Свечникова выиграла чемпионат России по полиатлону

Спортсменка из Красноярского края Ирина Свечникова удачно выступила на чемпионате России по полиатлону в «пятиборье с бегом». Соревнования проходили в Рязанской области.

В турнире участвовали сильнейшие атлеты России из семи российских регионов. Красноярский край на состязаниях был представлен Ириной Свечниковой. Спортсменки соревновались в стрельбе, плавании на 100 метров, метании спортивного наряда весом 500 гр, бег на 100 и 3 тысячи метров.

Итогом стала победа Ирины Свечниковой, которая выиграла золотую медаль, набрав 431 балл. Добавим, что Ирина Свечникова в прошлом году тоже завоевала золотую медаль в данной дисциплине.

Фото: © Минспорта Красноярского края