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Раненая белая «медведица» из Красноярского края оказалась самцом

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Красноярск
13:59 7 Сентября 2022
в красноярском крае, медведь, белый, животные, врачи, ранение
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Множественные огнестрельные ранения выявили ветеринарные врачи у белого медведя, эвакуированного с острова Диксон, который находится на севере Красноярского края. О состоянии животного рассказала гендиректор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.

По ее словам, «медведица» оказалась, на самом деле, самцом. Это установили ветеринары при более детальном осмотре в зоопарке. Состояние медведя оценивают как стабильно тяжелое.

Как показали результаты осмотра, у медведя множественные огнестрельные ранения различного диаметра. Всего врачи насчитали около 25 – 30 отверстий в теле хищника. Специалисты предполагают, что в медведя стреляли картечью.

На данный момент задача врачей заключается в том, чтобы поставить точный диагноз и установить причину отказа задних лап у животного. При этом ветеринары полагают, что причина отказа конечностей в отеке спинного мозга.

Светлана Акулова также отмечает, что если эта версия будет подтверждена, то прогноз о состоянии животного будет лучше, чем если в его позвоночнике будет найдена пуля. Из-за того, что медведь на протяжении большого количества времени находился под анестезией было принято решение отложить оперативное вмешательство. Врачам предстоит в течение несколько дней стабилизировать состояние медведя.

Фото: © Скриншот из видео Telegram-канала Светланы Акуловой

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