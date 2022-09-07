В Красноярске пьяный водитель спровоцировал массовую аварию на Металлургов

В Красноярске во вторник вечером, 6 сентября, на пр. Металлургов, 36 произошла авария с участием четырех автомобилей.

В ГИБДД сообщили, что в вечернее время 41-летний мужчина на Honda Civic ехал по проспекту Металлургов со стороны улицы Сергея Лазо и наехал на бордюр. После этого иномарка наехала на стоящий Honda Odyssey под управлением 31-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.

От удара Honda Odyssey наехала на автомобиль Toyota Corolla Runx, который впоследствии врезался в Toyota Succeed. В результате аварии пострадал водитель автомобиля Honda Odyssey и ему назначили лечение.

Также стало известно, что водитель Honda Civic был пьян. Прибор показал - 1,041 мг/л. В отношении пьяного автомобилиста составили протокол за езду в нетрезвом виде. Водителю грозит штраф в 30 тыс рублей и лишение прав до двух лет.

Фото: © ГИБДД по Красноярскому краю