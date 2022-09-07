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314 лифтов дополнительно установят в Красноярском крае в 2022 году

Главная Общество
Красноярск
17:15 7 Сентября 2022
в красноярском крае, правительство, оборудование
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Власти Красноярского края продолжают реализовывать мероприятия по замене старых лифтов в рамках программы капремонта. В текущем году запланирована дополнительная установка 314 новых лифтов в 86 домах краевого центра, Ачинска, Дивногорска, Кодинска, Назарово, Зеленогорска и Шарыпово.

По словам замминистра строительства региона Ирины Сосновской, в этом году изначально было в планах произвести замену лифтового оборудования в 251 доме, однако при актуализации краткосрочного плана были добавлены еще 86 дома.

В общей сложности в текущем году в рамках реализации программы капитального ремонта будут заменены 1144 лифта в 337 домах. Отметим, что большую часть лифтового оборудования уже заменили, оставшуюся часть установят до конца этого года.

Все лифтовое оборудование было изготовлено отечественными производителями с энергосберегающей технологией и светодиодным долговечным освещением.

В лифтах современные и антивандальные кабины, в которых есть зеркала и металлические поручни. Для безопасности движения установлены датчики, которые не позволяют закрываться дверям, если в проеме, например, стоит несовершеннолетний.

Добавим, что главой Красноярского края Александром Уссом было поручено предусмотреть в региональной программе капремонта необходимость замены 3 000 лифтов, срок эксплуатации которых истечет до 2025 года. Именно это стало причиной для внесения изменений в текущую краткосрочную программу капремонта.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

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