В Норильске работникам строительной организации задолжали более 11 млн рублей

Прокуратурой Красноярского края установлено, что перед 72 работниками строительной организации за апрель–июнь образовалась задолженность по оплате труда — более 11 млн рублей.

В организацию было внесено представление. В отношении руководителя возбуждено дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Контрагенту было направлено информационное письмо о сокращении предусмотренных договором подряда сроков оплаты выполненных работ.

В итоге зарплаты сотрудникам перечислены в сокращённые сроки, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Ростислав Нетисов