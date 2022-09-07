В Красноярске начали мыть памятники и скульптуры

В Красноярске проводится ежегодная акция «За чистый город! За чистую Сибирь». Двухмесячник проводит мэрия до начала зимнего сезона. В рамках акции в городе реализуются мероприятия по содержанию и уборке территорий, которые нельзя провести зимой.

К примеру, за минувшие две недели были отмыты памятники и скульптуры. «Душ» приняли памятник Петру и Февронии в Советском районе, часовня на аллее памяти ликвидаторов аварии на Чернобльской АЭС.

Кроме того, отмыли скульптуры Адама и Евы на фонтане в сквере на пр. Мира, скульптуры Пушкина и Гончаровой, а также памятник Василию Сурикову на перекрестке пр. Мира и ул. Сурикова. Также специалисты вымыли скамейки в Гвардейском парке и скверах на пр. Мира.

Добавим, что общегородской субботник в Красноярске пройдет 24 сентября.

Фото: © Администрация г. Красноярска