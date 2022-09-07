В Зеленогорске арестовали недвижимость и транспорт сельхозпредприятия за долги в 177 млн рублей

Судебные приставы арестовали недвижимость и транспорт предприятия, накопившего около 177 млн руб. долга, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

Арест наложен на 4 объекта недвижимости и 19 единиц техники.

Предприятие, занимающееся производством рапса, накопило долг, в том числе перед ресурсоснабжающей организацией и ФНС. В добровольном порядке задолженность не выплатили, поэтому приставы возбудили исполнительное производство.

Руководитель организации погасил часть долга. На данный момент арестовано 19 единиц транспорта, включая грузовики и автобусы, а также гаражи и служебные постройки.

Чтобы избежать реализации имущества, предприятию необходимо полностью погасить задолженность.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев