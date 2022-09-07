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В Лесосибирске 7 членов ОПГ занимались незаконным сбытом наркотиков

Главная Общество
Красноярск
16:13 7 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, наркотики
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 членов ОПГ, занимавшихся незаконным сбытом наркотиков. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, не позднее августа 2021 года неустановленное лицо организовало интернет-магазин по продаже наркотиков в нашем регионе. Для работы оно привлекло обвиняемых — гражданку России и шестерых граждан Таджикистана, которые привозили в Лесосибирск крупные партии героина для продажи путём размещения в тайниках.

С ноября 2021 г. по май 2022 г. участники установлены и заключены под стражу. Деятельность интернет-магазина пресечена. Из незаконного оборота изъяли более 500 г героина, его стоимость на чёрном рынке — более 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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