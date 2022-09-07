7 сентября
Красноярск
погода +24 °C
60.85
 
€ 60.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Роспотребнадзоре рассказали, чем дышали красноярцы в августе

Главная Общество
Красноярск
11:35 7 Сентября 2022
в красноярске, воздух, чистота, загрязнение, экология, роспотребнадзор, исследования
версия для печати Ico_print

В краевом Управлении Роспотребнадзора рассказали, чем дышали жители Красноярска в последний летний месяц. Данными за август ведомство поделилось в своих соцсетях. 
По итогам исследований атмосферного воздуха в заключительный летний месяц, в августе в Красноярске было обнаружено превышение гигиенических нормативов в девяти из 1448 проб воздуха (0,6%).  

В Роспотребнадзоре рассказали, чем дышали красноярцы в августе


В Роспотребнадзоре отметили, что на территории Красноярска было найдено превышение концентрации азота оксида – в 1,5 раз и азота диоксида – от 1,1 до 1,3 раза. 

Фото: © Никита Алексеев

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске администрация за 2,5 млн рублей покупает два автомобиля Lada Vesta

В Красноярске администрация за 2,5 млн рублей покупает два автомобиля Lada Vesta

7 Сентября 2022 г.
Начальная цена закупки — 2 млн 490 тыс. руб.
Новости Красноярска: В Канске у 41-летнего мужчины изъяли 10 граммов наркотиков

В Канске у 41-летнего мужчины изъяли 10 граммов наркотиков

7 Сентября 2022 г.
Героин он купил через мессенджер и собирался распространить в тайниках
Новости Красноярска: В Кодинске завершили благоустройство городского бульвара

В Кодинске завершили благоустройство городского бульвара

7 Сентября 2022 г.
Жители города сами выбрали эту территорию для преображения
Новости Красноярска: В Богучанском районе иностранцев незаконно наняли на строительство соцобъекта

В Богучанском районе иностранцев незаконно наняли на строительство соцобъекта

7 Сентября 2022 г.
Фирма не заключила трудовые договоры с ними
Новости Красноярска: 8 сентября в Красноярске на территории АО «Химико-металлургический завод» пройдут взрывные работы

8 сентября в Красноярске на территории АО «Химико-металлургический завод» пройдут взрывные работы

7 Сентября 2022 г.
Радиус опасной зоны - 100 м
Новости Красноярска: В Ачинске мужчина схватил приятельницу за шею и сорвал золотую цепочку с кулоном

В Ачинске мужчина схватил приятельницу за шею и сорвал золотую цепочку с кулоном

7 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: К директору АО «Красноярск­нефтепродукт» нагрянули с обыском силовики

К директору АО «Красноярск­нефтепродукт» нагрянули с обыском силовики

7 Сентября 2022 г.
С чем связаны оперативные мероприятия не сообщается
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

2 Сентября 2022 г.
Пока что она занимает 20 место из 359
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru