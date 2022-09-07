В Роспотребнадзоре рассказали, чем дышали красноярцы в августе

В краевом Управлении Роспотребнадзора рассказали, чем дышали жители Красноярска в последний летний месяц. Данными за август ведомство поделилось в своих соцсетях.

По итогам исследований атмосферного воздуха в заключительный летний месяц, в августе в Красноярске было обнаружено превышение гигиенических нормативов в девяти из 1448 проб воздуха (0,6%).



В Роспотребнадзоре отметили, что на территории Красноярска было найдено превышение концентрации азота оксида – в 1,5 раз и азота диоксида – от 1,1 до 1,3 раза.

Фото: © Никита Алексеев