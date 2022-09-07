В Красноярске водителей за тонировку оштрафовали на 5 млн рублей

В Красноярске госавтоинспекторы выписали водителям штрафов более чем на 5 млн руб. за нарушение правил тонировки, сообщают на сайте ГУ МВД России по красноярскому краю.

Согласно техническому регламенту, светопропускаемость ветрового стекла и передних боковых окон должна быть не менее 70 %. Тонировка влияет на безопасность, ведь в тёмное время суток и плохую погоду видимость значительно снижается. К примеру, водитель без тонировки может заметить пешехода на расстоянии около 100 метров, а с тонировкой разглядеть силуэт можно лишь с 50 метров.

За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей.

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