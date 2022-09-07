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Красноярский театр кукол приглашает на новый спектакль «Я не умею спать»

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Красноярск
11:16 7 Сентября 2022
общество, красноярск, театр, спектакль
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Красноярский театр кукол приглашает юных зрителей и их родителей на новый спектакль «Я не умею спать» (3+). 17 сентября состоится аван-премьера, а 18 сентября — премьерный показ. Он откроет 85 творческий сезон театра.

Волшебная быль «Я не умею спать» — история о маленькой девочке Эмме не могла уснуть, она попросту не умеет спать. На помощь приходит волшебная Кошечка — хранительница детских снов. Она учит девочку засыпать. Они отправляются в увлекательное путешествие в Царство Снов. Оказывается, там могут сбываться любые желания. А ещё во сне у всех вырастают крылья и можно улететь в любую точку мира, даже воображаемую.

Автор сказки и режиссёр-постановщик Стефания Гараева-Жученко, художник Елизавета Гуляева из Санкт-Петербурга создали удивительный мир снов, наполненный волшебством.

Волшебную историю будут рассказывать трогательные нежные куклы. Сценическое пространство украсят маленькие уютные домики. Дополнит постановку оригинальная музыка, которую написал режиссёр.

Спектакль будет интересен и детям, и взрослым.

Премьерные показы постановки пройдут и 24 сентября.

Отметим, что спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол

Фото: © пресс-служба Красноярского театра кукол

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