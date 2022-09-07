В Богучанском районе иностранцев незаконно наняли на строительство соцобъекта

Во время рейда сотрудники ОМВД на строительстве одного из социальных объектов выявили нарушения в сфере трудовой миграции.

Там Подрядная организация незаконно привлекла к трудовой деятельности 9 иностранцев, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Фирма не заключила трудовые договоры с ними. При этом неофициально были приняты на работу граждане, не имеющие законных оснований осуществлять трудовую деятельность на территории России.

В итоге четырёх иностранцев привлекли по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. В отношении руководства строительной фирмы составлены административные материалы по ст. 18.15 КоАП РФ.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович