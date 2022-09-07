В Кодинске завершили благоустройство городского бульвара

В Красноярском крае продолжает реализовываться программа «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря этой программе в Кодинске был благоустроен городской бульвар.

В региональном правительстве сообщили, что жители Кодинска в рамках голосования выбрали данную территорию для благоустройства, отдав ей наибольшее количество голосов.

Отметим, что мероприятия по благоустройству осуществлялись в три этапа. В сентябре была проведена торжественная церемония открытия преобразившегося бульвара.

На территории бульвара появились игровые комплексы, теневые навесы, уличные тренажеры и уличная мебель. На просторных дорожках уложили тротуарную плитку, установили освещение и высадили свежий газон.

Бульвар в Кодинске – это удобный пешеходный транзит, являющийся территорией для детских игр и спортивных занятий. Более того, территория общественного пространства подходит для проведения городских мероприятий. Добавим, что всего в Красноярском крае в этом году было благоустроено 17 общественных территорий и 80 дворов.

Фото: © Министерство строительства Красноярского края