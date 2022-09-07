В Ачинске мужчина схватил приятельницу за шею и сорвал золотую цепочку с кулоном

У женщины приятель с применением насилия похитил золотую цепочку.

В апреле в полицию за помощью обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила о том, что её приятель с применением насилия, похитил золотую цепочку, причинив материальный ущерб более 15 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что потерпевшая находилась в квартире знакомого. Они в компании распивали алкоголь. В какой-то момент злоумышленник схватил женщину за шею и сорвал золотую цепочку с кулоном. Затем он выставил потерпевшую из своей квартиры, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Подвеску подозреваемый обронил на полу дома, а цепь продал прохожей на улице за 500 руб. Кулон был изъят во время обыска сотрудниками полиции.

В отношении ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков