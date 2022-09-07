Хоккеисты красноярского «Сокола» одержали победу в первом матче нового сезона

Во вторник, 6 сентября, в Красноярске состоялась первая игра нового сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Хоккеисты «Сокола» на своем льду принимали «Звезду» из Москвы.

Отметим, что встреча состоялась в стенах «Платинум Арены». Встреча завершилась победой «Сокола» со счетом 1:0. Единственный гол в прошедшем матче был забит в середине второго периода. Шайбу в ворота «Звезды» отправил игрок «крылатых» Илья Скворцов.

Свою следующую встречу «Сокол» проведет в Красноярске уже завтра, 8 сентября. «Крылатым» предстоит сыграть с тольяттинской «Ладой». Начало игры – в 19:00.

Фото: © vk.com/hcsokol_krsk