7 сентября
Красноярск
погода +24 °C
60.85
 
€ 60.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае представители малого агробизнеса получили 312 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
13:15 7 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, поддержка, сельское хозяйство
версия для печати Ico_print

Погектарную поддержку в 312 млн руб. получили 482 малых сельхозпроизводителя, сообщают в министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Это одна из антикризисных мер.

Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли:

— Такая помощь малым предпринимателям особенно значима в условиях санкций и роста цен на основные материальные ресурсы, необходимые для своевременного и качественного проведения сезонных работ в поле. С помощью поддержки аграрии купили горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и средства защиты растений.

В этом году на погектарную поддержку краевых растениеводов в федеральном и региональном бюджетах предусмотрено около 700 млн рублей. Из них почти 527 млн рублей — малым сельхозпроизводителям.

Всего на развитие аграрного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности из бюджетов в этом году выделено порядка 7,6 млрд рублей.

Отметим, что на 6 сентября аграрии убрали урожай зерновых и зернобобовых культур с 201,5 тыс. га (21 % от плана), собрано 703 тыс. тонн зерна (средняя урожайность — 34,9 центнера с га).

Молотить рапс начали в Балахтинском, Шушенском и Новосёловском районах. Овощи убирают в Енисейском, Манском и Берёзовском районах.

Картофель копают в десяти территориях — получено 7,5 тыс. тонн (при средней урожайности 199,2 центнера с га).

Фото: © пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске администрация за 2,5 млн рублей покупает два автомобиля Lada Vesta

В Красноярске администрация за 2,5 млн рублей покупает два автомобиля Lada Vesta

7 Сентября 2022 г.
Начальная цена закупки — 2 млн 490 тыс. руб.
Новости Красноярска: В Канске у 41-летнего мужчины изъяли 10 граммов наркотиков

В Канске у 41-летнего мужчины изъяли 10 граммов наркотиков

7 Сентября 2022 г.
Героин он купил через мессенджер и собирался распространить в тайниках
Новости Красноярска: В Кодинске завершили благоустройство городского бульвара

В Кодинске завершили благоустройство городского бульвара

7 Сентября 2022 г.
Жители города сами выбрали эту территорию для преображения
Новости Красноярска: В Богучанском районе иностранцев незаконно наняли на строительство соцобъекта

В Богучанском районе иностранцев незаконно наняли на строительство соцобъекта

7 Сентября 2022 г.
Фирма не заключила трудовые договоры с ними
Новости Красноярска: 8 сентября в Красноярске на территории АО «Химико-металлургический завод» пройдут взрывные работы

8 сентября в Красноярске на территории АО «Химико-металлургический завод» пройдут взрывные работы

7 Сентября 2022 г.
Радиус опасной зоны - 100 м
Новости Красноярска: В Ачинске мужчина схватил приятельницу за шею и сорвал золотую цепочку с кулоном

В Ачинске мужчина схватил приятельницу за шею и сорвал золотую цепочку с кулоном

7 Сентября 2022 г.
Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Новости Красноярска: В Новосибирске на остановке мужчина избил девушку

В Новосибирске на остановке мужчина избил девушку

2 Сентября 2022 г.
Об инциденте рассказала мать пострадавшей
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru