В Красноярском крае представители малого агробизнеса получили 312 млн рублей

Погектарную поддержку в 312 млн руб. получили 482 малых сельхозпроизводителя, сообщают в министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Это одна из антикризисных мер.

Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли:

— Такая помощь малым предпринимателям особенно значима в условиях санкций и роста цен на основные материальные ресурсы, необходимые для своевременного и качественного проведения сезонных работ в поле. С помощью поддержки аграрии купили горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и средства защиты растений.

В этом году на погектарную поддержку краевых растениеводов в федеральном и региональном бюджетах предусмотрено около 700 млн рублей. Из них почти 527 млн рублей — малым сельхозпроизводителям.

Всего на развитие аграрного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности из бюджетов в этом году выделено порядка 7,6 млрд рублей.

Отметим, что на 6 сентября аграрии убрали урожай зерновых и зернобобовых культур с 201,5 тыс. га (21 % от плана), собрано 703 тыс. тонн зерна (средняя урожайность — 34,9 центнера с га).

Молотить рапс начали в Балахтинском, Шушенском и Новосёловском районах. Овощи убирают в Енисейском, Манском и Берёзовском районах.

Картофель копают в десяти территориях — получено 7,5 тыс. тонн (при средней урожайности 199,2 центнера с га).

Фото: © пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края