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Жителя Дивногорска будут судить за 21 кражу с дачных участков

Главная Общество
Красноярск
18:00 7 Сентября 2022
в красноярском крае, преступление, кража, полиция, суд
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В Красноярском крае под суд пойдет 44-летний житель Дивногорска, который обвиняется в 21 краже с дачных участков. С июня по декабрь минувшего года в правоохранительные органы обращались люди с заявлениями о кражах с их дачных участков, расположенных в пос. Слизнево и Овсянка. Злоумышленник проникал в дома и хозпостройки, откуда похищал быттехнику, электроинструменты и другое имущество.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленник признался, что ему нужны были деньги, так как он нигде не был трудоустроен. Все похищенное имущество он продавал.

В рамках расследования было установлено, что житель Дивногорска причастен к 21 краже. Общая сумма ущерба – около 450 тыс рублей. В отношении 44-летнего мужчины завели уголовное дело по ст. «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Фото:  © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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