Отопительный сезон в Красноярске стартует после 10 сентября

Жители Красноярска с нетерпением ждут начала отопительного сезона. Однако ждать тепла в своих батареях на этой неделе не стоит. Дело в том, что начать отопительный сезон планируется после 10 сентября.

Как пишет «КП Красноярск» со ссылкой на пресс-службу департамента горхозяйства, на данный момент среднесуточная температура превышает +8°С.

Согласно прогнозам метеорологов, такая погода будет стоять в Красноярске до 10 сентября. В том случае, если на протяжении пяти суток подряд на столбике термометра будет ниже +8°С, то тепло наполнит батареи красноярских домов.

Добавим, что в настоящий момент несколько больниц, общеобразовательных учреждений и детсадов города присоединили к теплу.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина