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Заместителю главы Минусинского района запретили занимать муниципальные должности

Главная Общество
Красноярск
12:00 7 Сентября 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, депутаты, оскорбление
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Минусинский городской суд запретил заместителю главы района занимать муниципальные должности.

В сентябре 2020 года заместитель главы по общественно-политической работе администрации Минусинского района И.Ф. Малей из-за критических высказываний депутата Законодательного собрания Красноярского края В.В. Зырянова в адрес администрации Минусинского района нанесла на стенд с фотографией депутата изображения и оскорбительные слова. Затем она разместила в интернете фотографию стенда, подорвав репутацию депутата.

Приговором мирового судьи Малей была признана виновной. Ей было назначено наказание — штраф 25 000 рублей и взыскана компенсация морального — 20 000 рублей.

1 сентября апелляционным постановлением изменён приговор мирового судьи, вынесенный по уголовному делу в отношении И.Ф. Малей. Её обвиняют по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда. Ей назначено дополнительное наказание — на 3 года лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах местного самоуправления.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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