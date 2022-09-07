Фильм о пожарных завершит сезон уличных кинопоказов в Красноярске

В Красноярске подходит к своему логическому завершению сезон уличных кинопоказов. Закрытие сезона пройдет 10 сентября на Покровской горе. За этот летний период в различных районах Красноярска прошло свыше 30 киносеансов.

Отметим, что в день закрытия будут работать несколько развлекательных площадок. Для посетителей проведут мастер-классы по росписи деревянных спилов и шопперов. Также выступит музыкальный дуэт и состоится розыгрыш призов от молодежного центра «Свое дело».

Фильмом, который завершит сезон уличных кинотеатров, станет «Огонь». Лента повествует об инструкторе бригады пожарных Алексее Соколове (Константин Хабенский), который отправляется вместе с командой на опасное задание в Карелию. Герои вступят в борьбу с опасной стихией, из-за которой могут погибнуть десятки жителей села.

Добавим, что начало работы площадок в 18:30. Старт кинопоказа – в 20 часов.

Фото: © Администрация г. Красноярска