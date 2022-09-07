В Дивногорске от рук вандалов пострадало освещение

В Дивногорске на набережной вандалы испортили фонари, вырвав у одного из них оголовок с корнем. Из-за этого случилось короткое замыкание и в последствии произошел сбой в сети. В итоге несколько улиц и скверы города остались без света.

Руководитель управления капитального строительства и городского хозяйства, Наталья Спиридонова, рассказала, что на данный момент меняются опоры и светильник и именно поэтому свет все еще отсутствует.

Сотрудники администрации Дивногорска просят помощи у очевидцев, чтобы найти виновных.

Фото: © Даниил Чернявский