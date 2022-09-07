В Канске у 41-летнего мужчины изъяли 10 граммов наркотиков

В Канске сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконные действия мужчины, подозреваемого в хранении и попытке сбыта героина, сообщают на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ранее неоднократно судимого, в том числе за распространение наркотиков, 41-летнего мужчину задержали.

Полицейские изъяли у него 16 свёртков с порошкообразным веществом и медицинский шприц с жидкостью (более 10 граммов героина, в том числе из шприца).

Задержанный рассказал, что один из пакетиков и инъекцию он хранил для себя. Героин он купил через мессенджер и собирался распространить в тайниках микрорайонов Канска.

Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 228 и ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко