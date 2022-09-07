В Красноярске в Енисее обнаружены масляные пятна

В Красноярске во вторник, 6 сентября, появилась информация об обнаружении масляных пятен в Енисее. Нефтепродукты заметили в районе улицы 2-й Краснофлотской.

При обследовании акватории реки оперативные службы заметили разрозненные пятна нефтепродуктов. Сотрудники Минэкологии края провели забор проб воды из Енисея.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, в свою очередь, обработали 200 кв. м. береговой линии, использовав 12 кг сорбента.

Утром, 7 сентября, при повторном осмотре Енисея ниже по течению новых пятен и источников загрязнения выявлено не было. Также специалисты обработали береговую линию сорбентом, использовав 40 кг.

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