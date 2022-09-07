7 сентября
Красноярск
погода +11 °C
60.85
 
€ 60.49
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске в Енисее обнаружены масляные пятна

Главная Общество
Красноярск
09:47 7 Сентября 2022
в красноярске, река, енисей, спасатели, загрязнение, нефть
версия для печати Ico_print

В Красноярске во вторник, 6 сентября, появилась информация об обнаружении масляных пятен в Енисее. Нефтепродукты заметили в районе улицы 2-й Краснофлотской.

При обследовании акватории реки оперативные службы заметили разрозненные пятна нефтепродуктов. Сотрудники Минэкологии края провели забор проб воды из Енисея.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда, в свою очередь, обработали 200 кв. м.  береговой линии, использовав 12 кг сорбента.

Утром, 7 сентября, при повторном осмотре Енисея ниже по течению новых пятен и источников загрязнения выявлено не было. Также специалисты обработали береговую линию сорбентом, использовав 40 кг.

Фото: © vk.com/public192457752

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчинам, сообщившим о минировании домов, грозит до 3 лет тюрьмы

В Красноярском крае мужчинам, сообщившим о минировании домов, грозит до 3 лет тюрьмы

7 Сентября 2022 г.
Будут взысканы и затраты, понесённые в связи с выездом по ложным сообщениям
Новости Красноярска: В Дивногорске от рук вандалов пострадало освещение

В Дивногорске от рук вандалов пострадало освещение

7 Сентября 2022 г.
На данный момент идут ремонтные работы
Новости Красноярска: В Красноярске капитальный ремонт цирка возобновится в 2022 году

В Красноярске капитальный ремонт цирка возобновится в 2022 году

7 Сентября 2022 г.
Рабочие приступят к восстановлению теплового контура здания и капремонту купола
Новости Красноярска: Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

7 Сентября 2022 г.
Она около 4 лет обворовывала отделение банка, в котором отработала порядка 10 лет
Новости Красноярска: В Уярском районе водитель Toyota пострадал при столкновении с микроавтобусом

В Уярском районе водитель Toyota пострадал при столкновении с микроавтобусом

7 Сентября 2022 г.
На участке дороги организовали реверсивное движение по одной полосе
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Отдыха установили новое освещение

В Красноярске на острове Отдыха установили новое освещение

7 Сентября 2022 г.
Освещение появилось вдоль пешеходной тропинки
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

2 Сентября 2022 г.
Пока что она занимает 20 место из 359
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Новости Красноярска: Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Количество погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

5 Сентября 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru