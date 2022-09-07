В Красноярском крае построят линейный элеватор

Во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашения о сотрудничестве между Корпорацией развития Енисейской Сибири и ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор». Об этомсообщает пресс-служба корпорации развития Енисейской Сибири.

Корпорация развития Енисейской Сибири будет помогать в подборе инвестплощадок, организации взаимодействия инвестора с институтами развития. А также с учебными и научными организациями в Красноярском крае и помогать в решении вопросов кадрового обеспечения инвестпроекта.

Генеральный директор ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» Сергей Пушкин:

— Красноярский элеватор рассчитан на хранение 200 тыс. т с оборотом 500 тыс. т в год. Важно, что появится 120 новых рабочих мест. Запуск элеватора поспособствует развитию сельского хозяйства и увеличению объёма производства залежных земель. У проекта стратегическое значение по укреплению лидирующих позиций России на глобальном зерновом рынке. Благодаря строительству модернизированного элеватора регион встраивается в уникальную сеть из семи крупнейших линейных элеваторов РФ.

Фото: © пресс-служба корпорации развития Енисейской Сибири