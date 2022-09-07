Более 460 тысяч рублей суд взыскал с магазина в пользу красноярки за продажу некачественного iPhone

Жительница Красноярского края смогла отсудить более 460 тыс рублей у магазина электроники за продажу некачественного iPhone. В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали, что три года назад жительница села Новобирилюссы приобрела некачественный телефон у новосибирского продавца – «РеСтор».

Несмотря на неоднократные обращения с претензионными требованиями, продавец проигнорировал их. В результате жительница Красноярского края обратилась в Роспотребнадзор, который дал заключение в защиту ее прав в суде.

В результате суд принял решение взыскать с продавца свыше 460 тыс рублей. Отметим, что продавец не согласен с судебным решением и планирует его обжаловать.

Фото: © Константин Родиков / РИА Новости