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В Красноярске капитальный ремонт цирка возобновится в 2022 году

Главная Общество
Красноярск
10:00 7 Сентября 2022
в красноярске, ремонт, цирк, капремонт, депутаты
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Капремонт здания цирка в Красноярске будет возобновлен в текущем году. Данной информацией сегодня поделился депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

По словам парламентария, Министерство культуры РФ перераспределило 146 млн рублей в пользу цирка. Благодаря этим средствам в текущем году специалисты приступят к восстановлению теплового контура здания и капремонту купола.  

Как отметил Илья Зайцев, соответствующую информацию он получил в официальном ответе от замминистра культуры РФ на его депутатский запрос. Кроме того, Минкультуры РФ заявило расходы на капремонт цирка в Красноярске в проект бюджета страны на 2023-2025 гг.

Добавим, что решение по данному вопросу предстоит принять депутатам Госдумы.  

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

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