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Полицейские сняли фильм об укравшей 23 миллиона рублей кассирше из Ачинска

Главная Общество
Красноярск
09:30 7 Сентября 2022
красноярск, происшествия, общество, фильм
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Новый выпуск программы «Закон и порядок» посвящён делу ачинской кассирши.

В видеоролике оперативники и следователи, работавшие над раскрытием и расследованием этого преступления, рассказали подробности нашумевшей истории.

Вы узнаете, как Анна Григорьева около 4 лет обворовывала отделение банка, в котором отработала порядка 10 лет.

Напомним, с января 2018 г. по май 2018 г. бывший супруг кассирши, не имеющий постоянного источника дохода, увлекался азартными играми и накопил крупные долги.  Чтобы с ними рассчитаться он уговорил бывшую жену похитить деньги из банка.

С мая 2018 г. по декабрь 2021 г. женщина украла из кассы 22,8 млн рублей.

Деньги они тратили на погашение долгов, досуг, развлечение, покупку брендовых вещей и косметики, дорогих гаджетов.

Кроме этого, мужчина передал знакомому и родственнику деньги на покупку двух автомобилей. Они приобрели машины на своё имя и передали их злоумышленникам.

Также они совершили финансовые операции с помощью конвертации похищенной валюты в российские рубли — легализовали денежные средства на сумму 7,7 млн рублей.

Долгое время злоумышленница скрывала недостачу в кассе банка, формировав пачки из сувенирных купюр «Банк приколов».

Она вносила в отчётность недостоверные сведения о принятых ею от клиентов банка денег, значительно занижая их размер, когда сумма украденных средств превысила установленный банком лимит вверенных ей денег.

Фото: © Главное управление МВД России по Красноярскому краю

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