В Красноярске на острове Отдыха установили новое освещение

В Красноярске на острове Отдыха было установлено новое освещение. Об этом сообщили в соцсетях администрации города.

По официальной информации, новое освещение появилось вдоль пешеходной тропинки. Новые опоры были установлены на участке от центра «Спортэкс» до дамбы. Данная заасфальтированная дорожка очень востребована у людей, проживающих в мкрн. Пашенный. Популярность дорожки продиктована тем, что по ней можно дойти до автобусных остановок на Коммунальном мосту.

Добавим, что жители Красноярска часто используют эту пешеходную дорожку в качестве вечерних прогулок.

Фото: © Администрация г. Красноярска